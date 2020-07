Les titres du JT de 20H

À la Une de votre édition : l'ouverture des frontières de l'Europe, la première campagne de dépistage massif du coronavirus dans une trentaine de villes de région parisienne, le succès spectaculaire de la prime à la conversion des véhicules polluants, notre enquête sur ces gens payés pour tester des produits et un voyage à la découverte des plus grandes dunes de Bretagne. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 30/06/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 30 juin 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.