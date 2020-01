À la Une de votre édition : le récit de la cavale de Carlos Ghosn et ses premiers jours au Liban, la baisse importante du nombre de grévistes à la SNCF, l'accélération de la privatisation des voitures radars, la visite de la pharmacie secrète des armées, et notre reportage à bord du Paquebot des neiges à La Plagne (Savoie). Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 02/01/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 2 janvier 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.