Les titres du JT de 20H

À la Une de votre édition : la mise en quarantaine de toute l'Italie en raison du coronavirus, les entreprises qui inventent une nouvelle façon de travailler face à l'épidémie, le réquisitoire du parquet national financier au procès du couple Fillon, les deux entreprises françaises qui ont mis au point une technique pour désaliniser l'eau de mer et la rendre potable, puis partons en Suisse à la découverte du zoo le plus haut d'Europe. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 10/03/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 10 mars 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.