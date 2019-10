À la Une de votre édition : notre enquête sur les éventuels risques pour la santé après l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen, la traque des fraudes fiscales envisagée par le fisc sur les réseaux sociaux, la gigantesque parade militaire à Pékin pour célébrer les 70 ans du régime communiste chinois, l'étonnant parcours de la banane, et l'ambiance survoltée des bars à thème à Tokyo. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 01/10/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 1er octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.