À la Une de votre édition : la semaine sans électricité pour près d'un millier de foyers dans la Drôme, les sanctions d'un chauffard récidiviste, la vente aux enchères de biens de communes en difficultés financières, les cours de soutien scolaire ainsi que nos conseils pour ne pas payer cher, et les 40 ans du film "Les Bronzés font du ski". Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 21/11/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 21 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.