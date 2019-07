À la Une de votre édition : la réparation des radars détruits au cours des manifestations des Gilets jaunes, le vrai du faux en matière de tri pour le recyclage, le témoignage d'une femme oubliée dans une chambre de maternité qui a dû accoucher toute seule, la fabrication des guides touristiques et le test d'un surf électrique volant disponible chez nous. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 10/07/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 10 juillet 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.