Les titres du JT de 20H

À la Une de votre édition : les pistes pour la deuxième phase du déconfinement, la préparation des restaurants, hôtels et des piscines pour la réouverture, nos conseils pour éviter les arnaques sur Internet, nos méthodes pour faire durer les masques en tissus réutilisables, ainsi qu'un voyage au Texas. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 27/05/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 27 mai 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.