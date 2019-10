À la Une de votre édition : l'inquiétude après l'offensive militaire turque en Syrie, les premiers résultats d'analyse de l'air à Rouen après l'incendie de l'usine Lubrizol, l'exaspération des médecins généralistes face aux patients indélicats qui manquent leur rendez-vous, notre enquête sur les enfants qui adorent la mode et un voyage au Portugal sur la piste des voleurs d'azulejos. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 09/10/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 9 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.