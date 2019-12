À la Une de votre édition : la polémique autour de l'ouverture de supermarchés les jours fériés, les différents moyens de transport pour rentrer après un Noël loin de chez soi, notre enquête sur le business des tests ADN, l'absence des portraits d'Harry et de Meghan lors de la présentation des vœux d'Elizabeth II et le succès financier des tubes de Noël. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 25/12/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 25 décembre 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.