À la Une de votre édition : le plan de lutte d'Emmanuel Macron contre le communautarisme, la possibilité bientôt de payer les impôts au bureau de tabac, le retour avec plusieurs semaines d'avance des allergies aux pollens, les secrets de fabrication des pains de mie et notre reportage avec des commissaires-priseurs sillonnant le pays à la recherche d'objets de collection cachés dans nos greniers. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 18/02/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 18 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.