Les titres du JT de 20H

À la Une de votre édition : les dernières informations sur l'attaque au Niger, les droits des salariés en cas de grosses chaleurs, la hausse du nombre d'agressions contre les maires par rapport à l’année 2019, notre enquête sur ce que deviennent les invendus après les soldes, et la fin du tourisme de masse à Gordes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 10/08/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 10 août 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.