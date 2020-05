Les titres du JT de 20H

À la Une de votre édition : les retrouvailles après 55 jours de confinement, le respect de la discipline dans les transports en commun, la reprise de l'activité pour les commerçants et artisans, l'importance des tests pour identifier les foyers de contamination et un reportage pour découvrir les trésors cachés du parc des Écrins. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 11/05/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 11 mai 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.