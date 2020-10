Les titres du JT de 20H

À la Une de votre édition : le placement en garde à vue de quatre collégiens dans l'enquête de l'attentat de Conflans-Sainte-Honorine, la riposte du gouvernement contre des associations ou des personnes soupçonnées de soutenir l'islam radical dans l'Hexagone, l'exode des Français dans les zones sous couvre-feu, les secrets du chewing-gum, et la vie au milieu des volcans au Japon. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 19/10/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 19 octobre 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.