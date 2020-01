À la Une de votre édition : les questions autour de la fuite de Carlos Ghosn, les quatre pistes proposées à la négociation pour un compromis sur la réforme des retraites, la fin des gobelets, des assiettes et des cotons-tiges en plastiques à usage unique, la hausse du nombre de seniors sur les sites de rencontres, ainsi que les drones lumineux utilisés dans des spectacles en Chine. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 01/01/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 1er janvier 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.