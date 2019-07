À la Une de votre édition : les gagnants et les perdants après la publication des pistes de la réforme des retraites, l'alerte à la contamination au plomb dans les écoles proches de Notre-Dame de Paris, les consignes pour éviter les arnaques dans les locations de vacances, les changements apportés par les caisses en libre-service en matière d'emploi et la visite d'une reproduction du centre de commandement spatial à Houston. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 18/07/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 18 juillet 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.