Les titres du JT de 20H

À la Une de votre édition : le témoignage des héros du sauvetage de deux enfants piégés dans l'incendie de leur appartement à Grenoble, la question sur le port du masque dans les rues, l'impuissance des maires face aux incivilités, l'extension du territoire des loups dans l'Hexagone, et un voyage à la découverte des villages perchés du Pays basque espagnol. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 22/07/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 22 juillet 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.