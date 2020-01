À la Une de votre édition : le rapatriement des Français résidant à Wuhan, la forte baisse du chômage dans l'Hexagone, la baisse de l'impôt pour 17 millions de ménages, le début de notre série sur la lutte contre les déserts médicaux, et un reportage dans l’école française qui forme les futurs chefs de la gastronomie japonaise. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 27/01/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 27 janvier 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.