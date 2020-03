Les titres du JT de 20H

À la Une de votre édition : l'impact du coronavirus sur nos entreprises, les mesures prises en place par le gouvernement, l'effondrement des Bourses mondiales, les tests de dépistage du Covid-19 dans les laboratoires, l'ouverture du procès de gilets jaunes pour l’incendie de la préfecture du Puy-en-Velay, nos conseils pour ne plus gaspiller les aliments, les carburants et l'électricité, puis plongée avec des requins bouledogues au Mexique. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 09/03/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 9 mars 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.