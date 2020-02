À la Une de votre édition : la contre-attaque de Didier Gailhaguet au sujet des violences sexuelles dans le patinage artistique, les premières tensions entre pêcheurs français et britanniques après l'entrée en vigueur du Brexit, le projet de loi prévoyant l'assouplissement des conditions de vente en ligne des médicaments, les femmes créatrices d'entreprises suivant les suggestions de leurs enfants, ainsi que l’île japonaise de Yakushima et le plus vieil arbre du monde Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 05/02/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 5 février 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.