Les titres du JT de 20H

À la Une de votre édition : Le feu vert donné par Édouard Philippe aux Français pour le départ en vacances à plus de 100km de chez eux, la décision de Sanofi de réserver la primeur de son vaccin contre le covid-19 aux patients américains, les réponses de Jean-Michel Blanquer à nos questions sur la reprise de l'école, le retour du plastique non-recyclable dans notre quotidien et un reportage au lac Léman dans les Alpes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 14/05/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 14 mai 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.