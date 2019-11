À la Une de votre édition : notre enquête sur les causes de la crue sur la Côte d'Azur, le plan du gouvernement pour mieux réprimer les violences faites aux femmes, l'incroyable cambriolage d'un musée allemand, le business très gourmand des calendriers de l'Avent, et une immersion avec des passionnés qui explorent des châteaux, des manoirs ou des abbayes abandonnés. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 25/11/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 25 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.