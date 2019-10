À la Une de votre édition : le remboursement des clients de la SNCF bloqués par la grève, les vingt-sept signalements pour radicalisation au sein de la police, les effets de la loi Alimentation notamment sur le pouvoir d'achat des agriculteurs, notre enquête sur les chiens utilisés par les douaniers pour renifler l'odeur des billets de banque et les murailles de grès d'Annot dans les Alpes-de-Haute-Provence. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 21/10/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 21 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.