À la Une de votre édition : les détails du déconfinement dévoilés par le Premier ministre, le mode d'emploi des 100 km, les conditions dans les transports en commun, les lieux où il faut porter un masque, la reprise des cours pour huit écoles sur dix à partir du 11 mai, la possible réouverture des plages dès lundi et notre questionnaire sur ce que vous allez faire après 55 jours de confinement. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 07/05/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 7 mai 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.