Les titres du JT de 20H

À la Une de votre édition : les incendies hors de contrôle ravageant l'Ouest américain, le point sur les solutions envisageables pour lutter contre le rebond de l'épidémie de coronavirus, les efforts de l'administration pour se moderniser, le rapport alarmant du WWF sur la disparition de centaines d'espèces animales, et l'incroyable histoire de la découverte de la grotte de Lascaux. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 10/09/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 10 septembre 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.