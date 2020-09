Les titres du JT de 20H

À la Une de votre édition : les témoignages poignants des proches et des survivants de la tuerie de l'Hyper Cacher, le combat d'un maire pour reconstruire sa commune après les inondations dans le Gard, l'arrivée prochaine du vaccin contre la grippe, le retour de la guerre des prix dans les grandes surfaces et la ruée vers l'or en Ariège. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 22/09/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 22 septembre 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.