Les titres du JT de 20H

À la Une de votre édition : ce que nous pourrons faire à partir du 11 mai selon le département où nous nous trouvons, tout comprendre sur le nouveau périmètre à l'intérieur duquel nous pourrons nous déplacer librement sans attestation, les brigades chargées d'identifier et de tester les personnes ayant été en contact avec des malades, les préparatifs des commerces pour la réouverture, et les règles pour les activités physiques en extérieur. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 29/04/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 29 avril 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.