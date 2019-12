À la Une de votre édition : les prévisions de trafic de la SNCF et de la RATP pour le 5 décembre, les solutions pour faire garder les enfants en période de grève, le départ envisagé par des habitants du Sud-Est après les inondations en série, l'opération de séduction d'exportateurs français auprès des consommateurs chinois et un reportage sur les trésors cachés du sous-sol du Nord du pays. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 03/12/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 3 décembre 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.