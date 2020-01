À la Une de votre édition : la délocalisation de 2 500 fonctionnaires des finances en région, la réunion des autorités sanitaires autour de la ministre des Solidarités et de la Santé Agnès Buzyn sur la question du rapatriement des Français à Wuhan, le palmarès des villes les plus embouteillées de l'Hexagone, la redécouverte des légumes oubliés et la beauté pure des paysages de Normandie photographiée depuis un paramoteur. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 29/01/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 29 janvier 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.