Les titres du JT de 20H

À la Une de votre édition : la généralisation du port du masque obligatoire face au rebond de l’épidémie, l’augmentation du nombre de patients admis aux urgences à cause de la canicule, les témoignages de certains proches des victimes de l’attaque au Niger, notre enquête sur les vins rosés médaillés, et à la découverte des recoins les plus secrets du casino de Monaco. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 11/08/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 11 août 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.