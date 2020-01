À la Une de votre édition : légère baisse de la mobilisation au 36ème jour de grève contre la réforme des retraites, les questions autour du crash d'un avion ukrainien en Iran, l'incroyable promotion proposée par un supermarché de Montpellier, la décision du prince Harry et de son épouse Meghan de se mettre en retrait de la monarchie britannique, et un reportage à la rencontre d'une famille passionnée par les océans. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 09/01/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 9 janvier 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.