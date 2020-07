Les titres du JT de 20H

À la Une de votre édition : l'évacuation de plusieurs plages après la fuite d'une matière acide d'un bac de stockage en Méditerranée, l'obligation du port du masque dans les lieux fréquentés en Belgique, l'incompréhension sur le versement d'une prime pour suractivité aux contrôleurs du ciel, l'appel lancé par les autorités pour un été sans bise, et un voyage en Grèce à la découverte d'un Santorin sans touristes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 23/07/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 23 juillet 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.