Les titres du JT de 20H

À la Une de votre édition : la conservation des gestes barrières malgré la chaleur, les explications et les réactions suite aux révélations sur la mise sur écoute de téléphones portables d'avocats célèbres par le parquet national financier en 2014, les conséquences de la crise du coronavirus sur l'emploi, la réouverture de la Tour Eiffel, et un reportage sur des maisons bulles près de Lyon. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 25/06/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 25 juin 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.