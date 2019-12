À la Une de votre édition : la course dans les gares pour prendre les derniers trains, l'explosion des arrêts maladie à la RATP, le réveillon gâché par les inondations en Charente-Maritime, les secrets de la bûche de Noël de rêve livrés par un chef pâtissier, ainsi que les coulisses de la parade de Noël de Disney Land. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 24/12/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 24 décembre 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.