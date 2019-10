À la Une de votre édition : le placement de six départements de Languedoc-Roussillon en vigilance orange par Météo-France, la décontamination du site de l'usine Lubrizol à Rouen, un document exclusif sur des enfants et adolescents kidnappés par Daech en Irak, l'irrésistible attrait du Pacs vingt ans après son adoption, et le mystère des bâtisseurs de cathédrales. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 22/10/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 22 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.