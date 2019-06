À la Une de votre édition : l'appel à témoins lancé par les autorités pour retrouver le chauffard qui a renversé deux enfants à Lorient, la nouvelle perturbation du trafic TGV entre Paris et Bordeaux, le coup de pression du gouvernement sur les chaînes de fast-food, le secret du succès des produits locaux, puis à la découverte du cap Taillat, un joyau de la Côte d'Azur. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 11/06/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 11 juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.