À la Une de votre édition : l'hommage des soldats français basés au Mali à leurs treize camarades morts lundi dans un accident d'hélicoptères, la mise en examen de Michel Fourniret dans le cadre de l'affaire Estelle Mouzin, les promotions du Black Friday qui divisent, la fin éventuelle des terrasses chauffées dans les cafés et les restaurants, ainsi que le site naturel le plus visité de France, la Camargue. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 27/11/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 27 novembre 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.