Les titres du JT de 20H

À la Une de votre édition : l'extension possible du couvre-feu à 18 heures dans le pays, les premières vaccinations massives des personnes de plus de 75 ans, le démentiellement d'un réseau de trafic d'armes de guerre dans lequel seraient impliqués des militaires français, la location de biens, et l'impressionnante quantité de neige dans les Vosges.