Les titres du JT de 20H

À la Une de votre édition : l'ouverture du procès des attentats de janvier 2015, les priorités du plan de relance à 100 milliards d'euros, la longue attente pour passer les examens du permis de conduire, le mystère des aliments ultratransformés, ainsi que notre reportage à la découverte des fonds marins au large des côtes grecques et de leurs épaves antiques. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 02/09/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 2 septembre 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.