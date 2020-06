Les titres du JT de 20H

À la Une de votre édition : la nouvelle vague de chaleur attendue dans l'Hexagone cette semaine, le reconfinement en Allemagne et au Portugal, notre test sur la limitation de vitesse à 110 km/h sur les autoroutes, la lutte de certains industriels du textile contre les délocalisations et un voyage à la découverte de la côte amalfitaine. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 23/06/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 23 juin 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.