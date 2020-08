Les titres du JT de 20H

À la Une de votre édition : les deux explosions survenues ce mardi à Beyrouth qui ont fait des blessés et des morts, l’homme passé à tabac dans une laverie du Val-d’Oise pour "une histoire de masque", le rapport accablant sur "des faits de harcèlement ou d’agressions sexuelles" dans le milieu du patinage artistique, la gourde qui devient un objet incontournable de l’été, et à la découverte du Saint-Tropez italien. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 04/08/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 4 août 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.