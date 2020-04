Les titres du JT de 20H

À la Une de votre édition : l'enquête sur la contamination des marins à bord du porte-avions Charles de Gaulle, les témoignages des patients guéris du coronavirus, la prolongation du confinement pour les personnes à risques préconisée par le Conseil scientifique, le mode d'emploi des masques "grand public" en tissu, et l'effet du confinement sur nos vies de couple. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 16/04/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 16 avril 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.