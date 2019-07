À la Une de votre édition : les raisons de la démission de François de Rugy, le rapport des autorités sanitaires sur la présence de particules ultra-fines dans l'air, la flambée du cours du porc, le refus des médecins d'être notés et commentés sur Internet, ainsi que le clonage des séquoias d'Amérique. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 16/07/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 16 juillet 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.