Les titres du JT de 20H

À la Une de votre édition : la première victime française du coronavirus dans l'Hexagone, les réponses aux questions posées par la population sur cette épidémie, les résultats historiques du groupe Peugeot Citroën et le versement d'une partie des bénéfices sous forme de prime aux salariés, les coulisses du Concours Général Agricole, ainsi qu'un reportage dans une école de cascadeurs. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 26/02/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 26 février 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.