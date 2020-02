À la Une de votre édition : le confinement des habitants d'un village de Corse du Sud à cause d'un violent incendie, notre enquête sur les nouvelles formes de trafic de drogue, la mise en demeure d'EDF et Engie par la Cnil à cause des données collectées par les compteurs Linky, la nouvelle étiquette qui va permettre de polluer moins et nos conseils pour payer moins pour vos vacances à la montagne. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 11/02/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 11 février 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.