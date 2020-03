Les titres du JT de 20H

À la Une de votre édition : l'annonce de la réquisition des masques de protection par le président de la République, la mort d'une quatrième personne sur les plus de 200 cas de coronavirus enregistrés sur le territoire, les raisons de la multiplication des tempêtes, notre reportage à Quimper sur l'insécurité dans les villes, le dépôt par les Suisses de leurs ordures dans l'Hexagone, et la renaissance de la Villa Ephrussi de Rothschild sur la Côte d'Azur. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 03/03/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 3 mars 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.