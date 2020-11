Les titres du JT de 20H

À la Une de votre édition ce lundi 16 novembre 2020 : l'ouverture du procès de Jonathann Daval, l'accélération de la course aux vaccins contre la Covid-19, la bataille de la réouverture des commerces et restaurants, la circulation des trains pour les fêtes de fin d'année et la métamorphose de la ville de Roubaix.