À la Une de votre édition : le non-lieu général pour Air France et Airbus suite au crash du vol de Rio-Paris en 2009, les multiples incendies en Ardèche, Charente-Maritime, dans le Gard et les Pyrénées-Orientales, le courage des mères de famille contre les trafiquants en Seine-Saint-Denis, les livraisons à grande vitesse, et la passion française au Costa Rica. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 05/09/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 5 septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.