À la Une de votre édition : les conclusions des enquêtes de l'Assemblée nationale et du gouvernement sur François de Rugy, les records de température battus par la canicule, le scandale des "fonctionnaires fantômes" dénoncés par certains maires, la recherche permanente de figurants dans le cinéma et la télé, ainsi qu'un reportage sur les tamarins des hauts de l'île de La Réunion. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 23/07/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 23 juillet 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.