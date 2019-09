À la Une de votre édition : la découverte de tests cliniques sauvages dans la région de Poitiers, l'atmosphère au procès de Jean-Luc Mélenchon et de cinq autres membres de La France Insoumise, le nouveau dispositif pour solutionner les pensions alimentaires impayées, la métamorphose des grandes surfaces pour reconquérir les acheteurs, et les nouvelles de l'ours Mischa après l'intervention de la ministre de l'Écologie Élisabeth Borne. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 19/09/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 19 septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.