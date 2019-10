À la Une de votre édition : la mobilisation et les raisons de la colère des policiers, les dizaines d'analyses pour détecter d'éventuelles substances toxiques après l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen et la décontamination du site, la fin progressive de la taxe d'habitation, notre enquête sur les jeunes et la chirurgie esthétique, et les secrets d'une cité romaine engloutie au large de Naples. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 02/10/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 2 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.